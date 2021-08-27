В "Укрзализныце" показали прототип "капсульных" плацкартных вагонов

Решение об их вводе в эксплуатацию будет приниматься позже

АО "Укрзализныця" на выставке подвижного состава в Киеве презентовала новые плацкартные вагоны, которые похожи на японские. Об этом сообщает "РБК-Украина" .

Как отмечается, в совершенно новых плацкартных вагонах боковые места оснащены специальной шторкой, которая позволит пассажиру уединиться.

Кроме того, возле каждого места расположена розетка и светильник. Также есть специальное отверстие для подачи свежего воздуха, когда человек будет закрываться.

Вверху между местами установлен небольшой экран с кнопкой вызова проводника, информацией о скорости движения поезда и датчиками для уборной (свободный или занятый туалет).

Известно, что пока это прототип поезда, решение о его вводе в эксплуатацию будет приниматься впоследствии.

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Напомним, ранее "Укрзализныця" представила первую модернизированную инклюзивную пригородную электричку и надеется, что в дальнейшем их станет больше. Новая электричка имеет вагоны, оборудованные для людей с инвалидностью. Там есть пандусы, кнопки вызова поездной бригады и места для инвалидных колясок, а все инструкции нанесены шрифтом Брайля.