В Украину завтра прибудет новая партия китайской вакцины от COVID-19
В целом Украина имеет контракт на 1,9 млн доз препарата
В пятницу, 30 апреля, в Украину прибудет еще одна партия вакцины от коронавируса COVID-19, производимой китайской компанией Sinоvac. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
"Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Завтра вечером в Киев прилетят 500 тыс. доз, из нашего контракта на 1,9 млн доз", - отметил глава Минздрава.
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Напомним, делать прививки от коронавируса COVID-19 вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech в Украине начали 13 апреля.
Также в Министерстве здравоохранения Украины обнародовали перечень побочных эффектов, которые может вызвать вакцина от коронавируса китайского производства CoronaVac.