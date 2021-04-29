В Украину завтра прибудет новая партия китайской вакцины от COVID-19

Китайская вакцина CoronaVac компании Sinovac Biotech Shutterstock

В целом Украина имеет контракт на 1,9 млн доз препарата

В пятницу, 30 апреля, в Украину прибудет еще одна партия вакцины от коронавируса COVID-19, производимой китайской компанией Sinоvac. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

"Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Завтра вечером в Киев прилетят 500 тыс. доз, из нашего контракта на 1,9 млн доз", - отметил глава Минздрава.

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Напомним, делать прививки от коронавируса COVID-19 вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech в Украине начали 13 апреля.

Также в Министерстве здравоохранения Украины обнародовали перечень побочных эффектов, которые может вызвать вакцина от коронавируса китайского производства CoronaVac.