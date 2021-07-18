В Украину впервые доставили вакцину от коронавируса Moderna

Вакцина от коронавируса компании Moderna Фото из открытых источников

После полного курса прививки этой вакциной можно будет получить международный сертификат

Детский фонд ООН доставил в Украину более 2 млн доз COVID-вакцины производства американской компании Moderna. Партия в размере 2 000 040 доз была предоставлена американским правительством через глобальный механизм COVAX. Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

Планируется, что эта партия COVID-вакцины пойдет на прививку мобильными бригадами организованных коллективов и профессиональных групп предыдущих этапов вакцинации.

"Наша ключевая цель - защитить как можно больше украинцев от COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые помогают нам в этом. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к вакцинации. Я призываю украинцев, которые еще не вакцинировались, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье", - заявил глава МИНЗДРАВА Виктор Ляшко.

Moderna - это мРНК-вакцина, которая требует особых условий транспортировки и хранения. Эта вакцина требует температуры от -50°C до -15°C. Для полного курса вакцинации этим препаратом нужно получить две дозы.

Он также добавил, что после полного курса прививки можно будет получить международный сертификат.

"После полного курса прививки ею также можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации", - написал министр.

По его словам, полный курс прививки предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней.

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Ранее сообщалось, что Украина получила 100,8 тысячи доз вакцины против коронавирус компании AstraZeneca как гуманитарную помощь от Румынии.