В Украину возвращаются заморозки: Какие области накроет похолодание

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Синоптики предупреждают о ночных заморозках 22 и 23 сентября

На этой неделе в Украине синоптики прогнозируют значительное похолодание. Ночные заморозки 22 и 23 сентября ожидаются в отдельных регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, ночью 22 сентября синоптики прогнозируют заморозки в западных областях.

А 23 сентября по всей стране, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 градусов (І уровень опасности, желтый).

Кроме этого, ночью 23 сентября в Киевской области синоптики также обещают резкое похолодание до 0-3 градусов.

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Напомним, что 18-19 сентября Украина погрузилась в циклоническую элегию. Атмосферные фронты этого циклона поливали дождями практически все области. В субботу сухим еще был восток Украины, Приазовье, Крым. Однако в воскресенье осадки дошли и туда.

Также синоптики спрогнозировали, что в Украине на этой неделе надвигается похолодание в некоторых регионах температура воздуха днем опустится до +6°С. Резкое похолодание придет на территорию страны 22 сентября.