В Украину возвращаются грозовые дожди: Синоптики дали прогноз погоды на выходные

Гроза. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Также сохранится жаркая погода - до +36 градусов

В Украину на выходных, 17-18 июля, вернутся грозовые дожди. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в субботу осадки ожидаются во всех регионах страны, за исключением южных.

Температура воздуха днем на западе составит от +30 до +33 градусов, на севере и в центре - от +30 до +34, на востоке - от +31 до +33, на юге - от +29 до +35 °C.

Укргідрометцентр

А в воскресенье, 18 июля, дождливо преимущественно в западных, северных и частично центральных областях.

Температура воздуха днем на западе составит от +29 до +32 градусов, на севере - от +30 до +32, на востоке и в центре - от +31 до +33, на юге - от +33 до +36 °C.

Укргідрометцентр

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Напомним, ранее Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды. По данным синоптиков, на украинцев ждет 35-градусная жара.

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