В Украину возвращается теплая погода: Названа дата

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Температура воздуха в западных областях достигнет максимальных +20 градусов

В Украину возвращается потепление. Температура воздуха в западных областях поднимется до +20 днем. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Как отмечается, синоптики прогнозируют теплую осеннюю погоду 21 октября.

Так, температура воздуха в западных областях днем составит +16...+20, а ночью +4...+7. На севере страны днем ожидается +13...+15, а ночью +2...+5.

Также в восточных областях, по данным синоптиков, днем будет +12...+14, ночью +1...+3.

А в центральных областях 21 октября ожидается температура воздуха днем +13...+17, ночью +3...+5. На юге страны днем будет +14...+18, а ночью +3...+7.

В частности, потепление придет в Киев с температурой +15...+17.

Напомним, что в Украине ожидается резкое похолодание с заморозками. С понедельника в областях ухудшится погода.

Кроме этого, во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях пройдут дожди.

При этом, в Украине сегодня ухудшится погода. В некоторых регионах пройдут дожди, а в Черновицкой области ожидаются ночные заморозки.

Температура воздуха в Киеве днем составит +9...+11, а ночью +4...+6.