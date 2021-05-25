В Украину возвращается похолодание: Синоптики предупредили о грозовых дождях

Грозовые дожди постепенно будут продвигаться с западной части страны к восточным областям

В ближайшие дни в Украине ожидают осадки в виде грозовых дождей, в частности в Киеве. Кое-где температура воздуха опустится, также будет шквальный ветер. Об этом сообщает пресс-центр Укргидрометцентра .

По данным синоптиков, завтра, 26 мая, западные, северные и частично центральные (Киевская, Черкасская, Житомирская) области накроют дожди с грозами. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +20 до +28, а ночью от +10 до +15 градусов.

27 мая дождливая погода продвинется дальше на восток. Температура воздуха в восточных и южных областях будет достигать +28 градусов, а на западе столбики термометров будут показывать +20...+22 градусов.

В пятницу, 28 мая, все области, кроме Луганской и Донецкой, накроют сильные дожди и грозы. Такая погода будет держаться до субботы.

Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух сообщила, что лето в 2021 году из-за погодных аномалий может стать рекордно теплым. Жарче всего будет в середине июля и начале августа.