В Украину со следующей недели придут заморозки

Фото из открытых источников

6-7 сентября местами ожидаются заморозки 0-2°

В Украине 3 сентября осадки не прогнозируются, температура ночью 5-10°, днем 15-20°, но уже со следующей недели возможны заморозки. Об этом сообщают в Укргидрометцентре, передает Укринформ.

"Без осадков, только ночью в восточных областях небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, на Левобережье страны местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 8-10°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области 3 сентября ожидается сухая погода. Ветер западный, 7-12 м / с. В столице температура ночью 6-8°, днем 17-19°, на Киевщине ночью 5-10°, днем 15-20°.

Синоптики прогнозируют 4 сентября местами небольшие дожди, ночью в южной части, днем в северной части-без осадков; температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°; днем 13-18°, в восточных областях 16-21°, в южной части 20-25°.

5 сентября без осадков, лишь днем в северо-восточных областях местами небольшой дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°; на Закарпатье и юге страны ночью 7-12°, днем 16-21°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

На Киевщине 4-5 сентября осадки не ожидаются, только в субботу ночью вероятен небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4 сентября 7-12°, 5 сентября 3-8°; днем 13-18°.

Согласно прогнозу, в Украине 6-7 сентября сохранится сухая погода, температура в южной части и на Закарпатье ночью 5-11°, днем 16-21°, на остальной территории страны ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 11-16° тепла.

В столичном регионе 6-7 сентября осадки не прогнозируются, температура ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 11-16° тепла.

Новости по теме: Синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре

Напомним, в Украине в четверг, 2 сентября, ожидается дождливая погода, температура воздуха днем будет от 13° до 23° тепла.