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В Украину снова идут дожди, но без похолодания: Синоптики дали прогноз на завтра

Фото из открытых источников

Температура воздуха днем максимально достигнет +20 градусов

В Украине 12 апреля будет преобладать переменно облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Исключения составят восточные регионы, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Черкасская, Киевская области и оккупированный Крым. Там ожидаются дожди.

Температура воздуха днем максимально достигнет +20 градусов. В частности, на западе страны она будет колебаться от +16 до +19, на севере - от +13 до +16, на востоке - от +17 до +20, на юге - от +10 до +16, в центре - от +13 до +18.

В Киеве в этот день возможны также осадки в виде дождя, температура воздуха днем-от +14 до +16 градусов.

Укргидрометцентр

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Напомним, ранее синоптики сообщили, что в апреле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. А месячное количество осадков ожидается 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, что в пределах средних многолетних значений.

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