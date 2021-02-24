В Украину снова идет снег и похолодание

Фото из открытых источников

На выходных снижение температуры прогнозируется в западных регионах

В выходные в некоторых областях Украины ожидается очередное похолодание и снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В последующие двое суток без существенных осадков; в Украине, кроме востока, местами туман; температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 4-12° тепла, на западе и юго-западе до плюс 16°, лишь в восточных, юго-восточных и Сумской областях ближайшей ночью 4-9°, на Закарпатье до 15° мороза, завтра днем 0-4° тепла", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в столице 25 и 26 февраля ожидается прохладная погода без осадков. В частности, днем столбик термометра поднимется до +9 градусов, однако ночью опустится до -2 градусов.

При этом добавляется, что на западе Украины 27 февраля будет идти дождь и мокрый снег. А температура воздуха будет составлять 2-5 градусов с отметкой "минус".

Прогноз погоды на 27-28 февраля Укргідрометцентр

Новости по теме: В Киеве ожидают наводнение из-за резкого потепления после морозов

Напомним, что сегодня, по данным синоптиков, в некоторых регионах Украины температура воздуха опустится до 19 градусов мороза. Осадки будут наблюдаться в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Кропивницкой областях.