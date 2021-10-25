В Украину идут морозы: Похолодает до -9 градусов

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Впрочем, днем будет солнечная погода

В Украине усилятся морозы, температура воздуха опустится до -9 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На этой неделе территория Украины будет находиться в поле повышенного давления. Несмотря на солнечную погоду, температура воздуха опустится.

В ближайшие трое суток ожидается сухая погода. Температура ночью 26-27 октября от +1 до -5, в Карпатах и на крайнем востоке страны до -9 мороза.

28 октября 0+5 тепла, в юго-восточной части 0-6 мороза; днем +8+13 тепла, в четверг в западных и южных областях до +18.

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Ранее сообщалось, что по данным синоптиков, октябрь в Украине в этом году будет почти в пределах климатической нормы.