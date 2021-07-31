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В Украину прибыли 1,5 млн доз вакцины CoronaVac, - Ляшко

Китайская вакцина CoronaVac компании Sinovac Biotech

 Shutterstock

С начала вакцинальной кампании против COVID-19 в страну прибыли более 11,9 млн доз вакцины

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что сегодня в Украину прибыл самолет с 1,5 млн доз вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook

"Только на этой неделе мы приняли 52 800 доз вакцины AstraZeneca, 430 560 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech, вчера 764 440 доз CoronaVac от Sinovac Biotech и именно сейчас разгружают еще один чартер из 1 500 000 доз этой вакцины", - отметил глава Минздрава.

Кроме этого, Ляшко уточнил, что полный курс иммунизации вакциной CoronaVac является основанием для пересечения границы таких стран, как Австрия, Финляндия, Нидерланды, Испания, Греция, Словения, Болгария, Турция, Египет и некоторых других. Проверить информацию можно по ссылке.

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Как отметил министр, всего с начала кампании иммунизации против COVID-19 в Украину прибыли 11 929 056 доз вакцин, то есть этих препаратов достаточно, чтобы сделать до конца лета "обещанные 10 млн прививок". 

Известно, что 4 137 500 доз поступили от COVAX; 153 600 доз - это гуманитарная помощь от стран ЕС; а еще 7 637 956 доз были закуплены за средства государственного бюджета.

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Напомним, за прошедшие сутки, 30 июля, в Украине прививки от коронавирусной болезни COVID-19 получили 150 080 человек, а количество лиц, закончивших курс вакцинации, достигло 2 000 356 человек. 

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