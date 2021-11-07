В Украину прибыла новая партия вакцины Moderna

REUTERS

Препарат Украина получила бесплатно

7 ноября детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину более 2,9 млн доз противоскользящей вакцины производства компании Moderna. Об этом говорится в сообщении МОЗ.

Предоставление Киеву новой партии "Модерни" (2 930 300 доз) осуществили в рамках гуманитарной инициативы COVAX, препарат Украина получила бесплатно.

В целом в пределах COVAX, вместе с этой партией, ЮНИСЕФ доставил в Украину уже 7 415 810 доз вакцин от разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac).

"С конца октября в Украине фиксируется рекордно высокий уровень новых заражений и смертей от коронавирус. В то время как каждый пятый украинец получил прививку от COVID-19, большинство людей, которые госпитализированы и нуждаются в неотложной помощи, не прошли полный курс вакцинации против ковид.

ВОЗ приветствует доставку вакцины Moderna через инициативу COVAX в Украине. Благодаря усилиям каждого, сейчас в Украине есть достаточно вакцин, которые позволяют вакцинировать сто тысяч человек ежедневно. Мы призываем украинцев воспользоваться возможностью сделать прививки и показывать сплоченность в борьбе с пандемией", - сказал глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

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Ранее государственный секретарь США заявил о том, что 10 ноября состоится виртуальная встреча министров иностранных дел по всему миру. Он заявил, что на встрече будут обсуждаться вопросы пандемии COVID-19, в частности - вакцинация.