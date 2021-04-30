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В Украину прибыла новая партия китайской COVID-вакцины

Фото из открытых источников

Украина заключила контракт на 1 млн 915 тыс. доз вакцины CoronaVac

Вечером в пятницу, 30 апреля, в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса COVID-19 CoronaVac, произведенная китайской компанией Sinоvac Biotech. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава

"500 тысяч доз вакцины CoronaVac прибыли в Украину", - отметил Степанов.

Он также уточнил, что в соответствии с договоренностями и контрактами, государство планирует получать новые поступления вакцин еженедельно. 

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"Хочу напомнить, что все вакцины безопасны и эффективны. Это наш шанс спасти свое здоровье и вернуться к нормальной жизни", - рассказал глава Минздрава.

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Напомним, делать прививки от коронавируса COVID-19 вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech в Украине начали 13 апреля. 

Также в Министерстве здравоохранения Украины обнародовали перечень побочных эффектов, которые может вызвать вакцина от коронавируса китайского производства CoronaVac. 

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