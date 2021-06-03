В Украину прибыла новая партия COVID-вакцины AstraZeneca

Вакцина против коронавируса AstraZeneca Фото из открытых источников

Ее доставкой занимался ЮНИСЕФ

В четверг, 3 июня, в Украине в рамках инициативы COVAX прибыла очередная партия COVID-вакцины AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"Сегодня Украина получила еще 705 600 доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, которую доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, эти дозы препарата будут использовать для прививки второй дозой тех, кто получил первую дозу CoviShield/AstraZeneca и AstraZeneca-SKBio, речь идет:

о медиках и других работниках учреждений здравоохранения;

об участниках операции Объединенных сил на востоке Украины;

о социальных работниках;

о священнослужителях;

о сотрудниках МВД и СБУ;

о людях в возрасте 65+;

о людях, которые вакцинировались остаточными дозами, в том числе об общественных деятелях.

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Напомним, ранее в Минздраве заявили о начале записи на вакцинацию от коронавируса COVID-19 граждан, проживающих в аннексированном Крыму и на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.