В Украину прибыла новая партия COVID-вакцины AstraZeneca
Ее доставкой занимался ЮНИСЕФ
В четверг, 3 июня, в Украине в рамках инициативы COVAX прибыла очередная партия COVID-вакцины AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
"Сегодня Украина получила еще 705 600 доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, которую доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, эти дозы препарата будут использовать для прививки второй дозой тех, кто получил первую дозу CoviShield/AstraZeneca и AstraZeneca-SKBio, речь идет:
- о медиках и других работниках учреждений здравоохранения;
- об участниках операции Объединенных сил на востоке Украины;
- о социальных работниках;
- о священнослужителях;
- о сотрудниках МВД и СБУ;
- о людях в возрасте 65+;
- о людях, которые вакцинировались остаточными дозами, в том числе об общественных деятелях.
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Напомним, ранее в Минздраве заявили о начале записи на вакцинацию от коронавируса COVID-19 граждан, проживающих в аннексированном Крыму и на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.