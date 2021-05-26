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В Украину прибыла еще одна партия вакцины Sinovac

Китайская вакцина CoronaVac компании Sinovac Biotech

 Shutterstock

Речь идет о партии размером 500 тыс. доз

В среду, 26 мая, в Украину прибыла новая партия китайской COVID-вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Еще одна партия в 500 тыс. доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech прибыла в Украину 26 мая 2021 года. Сейчас эта вакцина в соответствии с действующим законодательством отправляется на лабораторный контроль", - говорится в сообщении.

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Также в Минздраве напомнили, прививки препаратом CoronaVac начали делать в Украине 13 апреля. Вакцина поступила в Украину в однодозовых флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 этим препаратом нужны две дозы, интервал введения составляет 28 дней.

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Напомним, сегодня, 26 мая, в аэропорт "Киев" прибыл самолет с первой партией вакцины от коронавируса Pfizer, которую Украина заказала по прямому контракту, а не получила через программу COVAX.

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