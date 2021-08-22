В Украину прибыл самолет с эвакуированными из Афганистана

Эвакуированы из Афганистана в Киеве Twitter Владимира Зеленского

На борту были украинцы и иностранцы

В Киеве приземлился военный самолет ВСУ, который эвакуировал украинцев и иностранных граждан из Афганистана. Об этом сообщил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина продолжает возвращать своих граждан из Афганистана, где обострилась ситуация с безопасностью. Утром в Киев из Кабула прибыл наш военный самолет, которым эвакуированы 83 человека, в том числе 31 украинец", - отметил президент.

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Кроме этого, он заверил, что Украина делает все возможное, чтобы ее граждане во всем мире чувствовали защиту своего государства.

Напомним, накануне стало известно, что украинский самолет, который должен был эвакуировать людей из Афганистана, вылетел из аэропорта Кабула и находился на аэродроме Исламабад (Пакистан).