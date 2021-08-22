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В Украину прибыл самолет с эвакуированными из Афганистана

Эвакуированы из Афганистана в Киеве Twitter Владимира Зеленского

На борту были украинцы и иностранцы

В Киеве приземлился военный самолет ВСУ, который эвакуировал украинцев и иностранных граждан из Афганистана. Об этом сообщил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский. 

"Украина продолжает возвращать своих граждан из Афганистана, где обострилась ситуация с безопасностью. Утром в Киев из Кабула прибыл наш военный самолет, которым эвакуированы 83 человека, в том числе 31 украинец", - отметил президент.

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Кроме этого, он заверил, что Украина делает все возможное, чтобы ее граждане во всем мире чувствовали защиту своего государства.

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Напомним, накануне стало известно, что украинский самолет, который должен был эвакуировать людей из Афганистана, вылетел из аэропорта Кабула и находился на аэродроме Исламабад (Пакистан). 

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