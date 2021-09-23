В Украину прибыл рейс с эвакуированными из Афганистана

В "Борисполе" сел самолет с эвакуированными из Афганистана Общественное

На его борту находились несколько десятков граждан, в том числе иностранцы

В Киеве приземлился самолет с людьми, которые были эвакуированы из Афганистана. Об этом говорится в трансляции прибытия самолета.

"Сегодня прибыл самолет из Афганистана. Это была непростая операция, но благодаря работе наших структур, МИД, ОП и ГУР эта операция была успешной", – заявил в аэропорту представитель власти.

Эвакуационный рейс доставил в Украину из Афганистана более 90 человек, среди которых украинцы и иностранные граждане.

"На этом борту прилетели люди, возвращение которых запрашивали Ватикан и Канада. Наша страна помогает нашим партнерам по эвакуации из Афганистана. Сейчас прилетело 96 человек, среди них есть граждане Украины, лица с видом на жительство в Украине, члены их семей, а также лица, о возвращении которых просил Ватикан и Канада", – заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Как сообщалось ранее, 28 августа, в аэропорту "Борисполь" приземлился первый самолет с эвакуированными из Афганистана гражданами.