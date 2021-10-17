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В Украину надвигаются заморозки и похолодание: Названа дата

Pixabay.com

С понедельника в украинских областях ухудшится погода

Украину ожидает резкое похолодание с заморозками. С понедельника в областях ухудшится погода. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Как отмечается, похолодание с морозами придет в Украину с 18 октября.

Также во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях пройдут дожди.

А температура воздуха на территории страны составит:

  • на западе днем +7...+13, ночью -1...+4;
  • на севере днем +8...+10, ночью +2...+4;
  • на востоке днем +7...+13, ночью +2...+5;
  • на юге днем +10...+14, ночью +3...+7;
  • в центре днем +8...+10, ночью +3...+7.

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Напомним, что в Украине вчера преобладала дождливая погода. На севере и в центральных регионах страны прошли небольшие дожди.

Так, на западе была переменная облачность, без осадков, дневная температура до +11...+15, ночью от до +2...+5. На севере дожди прошли в Черниговской и Сумской областях, днем до +11...+14, ночью до +2...+6.

В центральной части прошли дожди в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях, днем +12...+14, ночью +4...+6.

Кроме того, вчера синоптики предупреждали про ухудшение погодных условий. Некоторые области Украины накрыл туман, в результате чего видимость ухудшилась.

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