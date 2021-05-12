В Украину на следующей неделе прибудет новая партия вакцины Pfizer, - Степанов

Вакцина от коронавируса Pfizer Фото из открытых источников

Вакцина поступит в рамках инициативы COVAX

Уже в следующий понедельник, 17 мая, в Украину прибудет следующая партия COVID-вакцины от Pfizer-Biontech. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

"Ожидаем в ближайшее время, предварительно, начиная с 17 мая получения Pfizer по инициативе COVAX", - сказал глава Минздрава.

Как отмечается, также в ближайшее время в Украину ожидают поступления вакцин Sinovac и AstraZeneca по прямому контракту.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что могут потенциально выполнить задачу президента Владимира Зеленского вакцинировать половину населения страны до Дня Независимости.