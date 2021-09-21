В Украину идут заморозки и мокрый снег

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В Киевской области 24-25 сентября ночью без осадков, 2-7° тепла, днем небольшой дождь, +9-14 °

В ближайшие дни в Украине прогнозируют дожди, ночные заморозки, а в Карпатах местами мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

22 сентября в северных, днем и в западных и центральных областях, 23 сентября, в Украине местами небольшие дожди, в Карпатах местами с мокрым снегом.

Температура ночью 1-6° тепла, 22 сентября в западных областях, 23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 6-11° тепла; в южной части и восточных областях ночью 4-9°, днем +10-15°. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

В Киевской области 22-23 сентября ожидается местами небольшой дождь, ночью 1-6° тепла, 23 сентября на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 6-11° тепла. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

24 сентября в Украине без осадков, днем в западных, северных и местами центральных областях небольшой дождь; ночью 2-7° тепла, на западе до +10°, днем 9-15°, в южной части и на Закарпатье до +18°.

25 сентября на Левобережье, днем и в северных областях пройдут небольшие дожди, на остальной территории без осадков, ночью 4-10° тепла, в южной части +6-12°; днем 9-15°, в южной части и в западных областях +12-18°, в Одесской области и Закарпатье до +21°.

В Киевской области 24-25 сентября ночью без осадков, 2-7° тепла, днем небольшой дождь, +9-14 °.

Ранее синоптики прогнозировали, что в этом году среднемесячная температура воздуха в сентябре будет колебаться в пределах 14-18°, в Карпатах 11-12°, что близко к климатической норме.