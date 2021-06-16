В Украину идет жара после дождей: Когда ожидать потепления

Сильная жара ожидается 19-20 июня

Фото из открытых источников

В Украине будет жара до +31 на этой неделе. В западных регионах отойдут дожди, а также поднимется температура воздуха. Об этом сообщает пресс-центр Укргидрометцентра.

Уже завтра дожди отойдут из западных областей. Днем температура воздуха в этих регионах достигнет до +29, а 18 июня - до +31.

Фото из открытых источников

19-20 июня в украинских регионах будет сильная жара. Дожди будут только в южных областях.

Отметим, в Украине в течение двух недель шли дожди с грозами. В Карпатах вообще в середине июня продолжал идти снег.

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Ранее в Украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на первый месяц лета 2021 года. Синоптики считают, что осадки и температура будут в пределах климатической нормы.