В Украину идет потепление: Где ожидать повышения температуры

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В течение недели осадки не прогнозируются

В Украину идет теплая погода, неделя обещает быть без осадков. Об этом "Укринформу" сообщил Укргидрометцентр.

Как отмечается, 27 сентября в стране осадки не прогнозируются, ночью до +4...+9°, днем до +12...+17°, на Закарпатье и Прикарпатье +18...+22°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве и областях в понедельник также без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью +7...+9°, днем +13...+15°, в Киевской области ночью +4...+9°, днем +12...+17°.

Также 28-29 сентября синоптики осадков не прогнозируют, лишь 28 сентября в восточной и северо-восточной части местами вероятен небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью +2...+7° тепла, днем +10...+15°; на Закарпатье и юге страны ночью +7...+12°, днем +13...+18°, на Закарпатье до +20°.

А в Киевской области 28-29 сентября дождь не ожидается. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +2...+7°, днем +10...+15°.

Кроме этого, 30 сентября - 1 октября в Украине сохранится погода без осадков. Температура ночью +1...+7°, днем +9...+15°; на Закарпатье и на юге 30 сентября ночью +5...+11°, днем +11...+17°.

В столичном регионе 30 сентября - 1 октября без осадков. Температура ночью +1...+6°, днем +9...+14°.

Напомним, что ранее на востоке, юге и в центральной части Украины было объявлено штормовое предупреждение на 26 сентября. В восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра достигали 15-20 м/с.