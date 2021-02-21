В украинской армии за сутки обнаружили более двух десятков больных COVID

В ВСУ 60 военных заразились COVID-19 Фото из открытых источников

Пятерых инфицированных доставили в медучреждения

В Вооруженных силах Украины в течение минувших суток, 20 февраля, коронавирус подтвердили в 22 военных. Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

Из них в медицинские учреждения были госпитализированы по меньшей мере пять человек. Трое больных попали в военно-медицинский клинический центр Западного региона, а еще двое военных - в мобильные госпитали. По предварительной информации, состояние здоровья больных удовлетворительное, им назначено необходимое лечение.

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Таким образом, сейчас в украинской армии COVID-19 болеют 556 человек, еще 122 - находятся на изоляции. Всего с начала пандемии выздоровело 15 684 военных, однако 44 человека умерли от осложнений.

Напомним, в течение прошлых суток, 20 февраля, в Украине лабораторно подтвердили 4 489 новых случаев коронавируса, 1 557 человек выздоровели, а еще 58 больных умерли от осложнений. Больше всего новых больных обнаружили в Ивано-Франковской области.