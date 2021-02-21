live
Новости » Общество Читати новину українською

В украинской армии за сутки обнаружили более двух десятков больных COVID

В ВСУ 60 военных заразились COVID-19 Фото из открытых источников

Пятерых инфицированных доставили в медучреждения

В Вооруженных силах Украины в течение минувших суток, 20 февраля, коронавирус подтвердили в 22 военных. Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ в Facebook

Из них в медицинские учреждения были госпитализированы по меньшей мере пять человек. Трое больных попали в военно-медицинский клинический центр Западного региона, а еще двое военных - в мобильные госпитали. По предварительной информации, состояние здоровья больных удовлетворительное, им назначено необходимое лечение.

Новости по теме: В ВСУ от коронавируса умер военный

Таким образом, сейчас в украинской армии COVID-19 болеют 556 человек, еще 122 - находятся на изоляции. Всего с начала пандемии выздоровело 15 684 военных, однако 44 человека умерли от осложнений. 

Новости по теме: В украинской армии коронавирусом болеет 401 человек, - командование ВСУ

Напомним, в течение прошлых суток, 20 февраля, в Украине лабораторно подтвердили 4 489 новых случаев коронавируса, 1 557 человек выздоровели, а еще 58 больных умерли от осложнений. Больше всего новых больных обнаружили в Ивано-Франковской области.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Нападение на украинца в Париже: Прокуратура Франции начала судебное расследование Запланирована операция на глазах: Родственница жестоко избитого во Франции украинской подростка рассказала о его состоянии Избитого в Париже 14-летнего украинца вывели из комы Шокирует своей дикостью, варварством, ненавистью: Зеленский отреагировал на избиение подростка-украинца в Париже

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Санкции против оппозиции. Давление на свободу слова | Ток-шоу
Планы ВРУ. Санкции против оппозиции. Лобби для
Санкции СНБО. Вакцинация провалена. Годовщина Майдана. Языковой закон | Ток-шоу
Мощный выступ Безуглой. Вакцина. Убыточная
Зачем Зеленский закрыл каналы? Кто следующий? | Савченко в ток-шоу