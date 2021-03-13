В украинских школах дистанционно учится более 4 тыс. детей из ОРДЛО

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Они получают образование в рамках программы "Дистанционное образование Донетчины"

Сейчас в Украине дистанционное образование получает более 4 тысяч учеников из временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщила заместитель директора по вопросам дистанционного обучения школы №29 г. Мариуполя Лариса Быкова.

По ее словам, в Украине с 2015 года действует программа "Дистанционное образование Донетчины". Она предоставляет возможность школьникам из региона, обучаясь онлайн, получить аттестат о полном общем среднем образовании государственного образца. И таким образом выпускники смогут на тех же условиях, что и другие абитуриенты, поступать в украинские вузы.

"Для того, чтобы сдать Внешнее независимое оценивание, ребенок должен учиться дистанционно в одной из школ Украины. Таких школ много. Только в Донецкой области их 15, но они есть и в других областях. В таком случае ребенок, который является учеником украинской школы, составляет государственную итоговую аттестацию, а вместе с ним и ВНО и вступает в одно из заведений высшего образования Украины", - пояснила заместитель директора.

При этом Быкова добавила, что из-за закрытия КПВВ, возможно, старшеклассники не смогут приехать на подконтрольную Украине территорию для сдачи ВНО. Однако, в таком случае, они получат возможность поступить в украинские вузы через центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", сдав вступительные экзамены непосредственно в университетах.

Кроме этого, она объяснила, как можно присоединиться к "Дистанционное образование Донетчины".

"Для этого родители подают документы на электронную почту, и мы зачисляем этих детей в тот класс, на который они претендуют. Дети предварительно проходят входной контроль. За входным контролем мы оцениваем уровень соответствия выбранного класса, после чего они продолжают обучение дистанционно", - сообщила специалист.

Ранее сообщалось, что более 60 тысяч детей из ОРДЛО не имеют украинского свидетельства о рождении. Только за прошлый год на территории "ДНР" родились 8524 ребенка (4446 мальчиков и 4078 девочек), а на территории "ЛНВ" - 5444 ребенка.