В украинских роддомах уже полтора месяца новорожденные не получают вакцину БЦЖ

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Отсутствие вакцины поясняют тем, что у нее закончился срок годности

С 31 января 2021 года в Украине новорожденные не получают в роддомах вакцину БЦЖ (вакцину против туберкулеза). Об этом в Facebook написала врач акушер-гинеколог Наталия Яремчук, сообщает "Зеркало Недели".

По ее словам, отсутствие вакцины поясняют тем, что у нее закончился срок годности.

"Вот так вдруг - взял и закончился, неожиданно для всех, поэтому никто про это не подумал. Не подумал, когда в декабре 2020 года, Украине выделили свыше 135 млн долларов от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Не подумал, когда планировал эти деньги тратить на "ряд важных закупок". Не подумал, когда в специальном самолёте под камерами СМИ везли другую вакцину. Не подумал, про самых беззащитных - новорождённых детей", - написала Яремчук.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов 2 марта сообщил, что детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставит в Украину новую партию вакцин БЦЖ в течение 7-10 дней и уточнил, что "всем поставленным на учет детям, которым не была сделана прививка, нужно будет сделать вакцину БЦЖ обязательно".

"Это просто форс-мажор, который возник у ЮНИСЕФ. Я был уверен, что никаких проблем в ЮНИСЕФ не будет. Мы традиционно работаем с ЮНИСЕФ, но будем вносить какие-то изменения в наши договоры, поскольку это очень важно. Все остальные вакцины в стране есть", - пояснил Степанов.

Ежегодно туберкулёзом заражаются около 30 тысяч человек. При этом до 25% случаев не диагностируются. Как сообщает Яремчук, ежегодно умирает от туберкулеза более 4 тысяч человек. Таким образом, смертность от туберкулеза в Украине составляет более 13%.