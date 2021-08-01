В украинских реках нашли остатки медпрепаратов для лечения COVID-19

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Во всех реках наблюдается превышение содержания цинка

В бассейнах трех главных рек страны (Днепра, Днестра и Северского Донца) обнаружили остатки медицинских препаратов, которые применяются в лечении коронавируса COVID-19. Об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Михаил Хорев в эфире телеканала "Дом".

По его словам, в реках обнаружили значительное превышение содержания цинка, пестициды, металлы, а также фармпрепараты, которые выводятся организмом человека и попадают в водные объекты.

В то же время в Украине фактически нет ртути в отличие от европейских рек, где с этим активно борются.

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"Ковидных" препаратов очень много. То, что входит именно в "ковидный" протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда", - рассказал Хорев.

Он также уточнил, что "ковидная" тенденция проявляется в Европе также. Такая ситуация свидетельствует о плохой или недостаточной работе очистных сооружений.

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Напомним, ранее стало известно, что во время аудита в поверхностных водах речного бассейна Днепра обнаружили 161 загрязнитель.

Специалисты утверждают, если экологическая ситуация в бассейне реки не улучшится, тогда возникнет необходимость ее полной очистки, а это - значительные нагрузки на госбюджет.