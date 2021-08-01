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В Украине зарегистрировано еще почти пол тысячи новых случаев заболевания COVID-19

Anadolu Agency

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев

За сутки 31 июля в Украине зафиксировано 484 новых подтвержденных случая COVID-19, госпитализированы 473 человека, 6 больных умерли, выздоровел 131 человек. Об этом свидетельствуют данные  Минздрава.

Среди новых больных - 16 детей и 7 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.

Протестировано за сутки методом ПЦР – 13 745 человек, методом ИФА-2 676 человек, экспресс – тестами-10 029 человек.

За все время пандемии в Украине выявлено 2 253 269 случаев коронавирус, выздоровел – 2 186 994 лица; летальных случаев – 52 951; проведено ПЦР-тестов – 11 395 330.

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Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что в будущем может появиться более опасный штамм коронавируса, чем "Дельта".

В организации отметили, что до конца 2021 года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего - минимум 70%.

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