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В Украине зарегистрировали вакцину Pfizer от коронавируса

Вакцина Pfizer Фото из открытых источников

Также вчера был зарегистрирован CoviShield / AstraZeneca

В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса, которую разработали американская компания Pfizer и немецкая BioNTech. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

"Вакцинация в Украине проводится зарегистрированными препаратами. Вчера в Украине зарегистрировали два препарата иммунобиологических для профилактики COVID: это препарат CoviShield / AstraZeneca. А также зарегистрирована вакцина Pfizer", - сообщил он.

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Ранее сообщалось, что вакцина против коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer поступит в Украину в конце февраля или начале марта.

В Минздраве уверяли, что в Украине будут регистрировать только безопасные вакцины.

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