В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca, произведенную в Европе

Вакцина против коронавируса AstraZeneca Фото из открытых источников

В Минздраве уточнили, что все COVID-вакцины AstraZeneca взаимозаменяемы

В понедельник, 31 мая, Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало для экстренного медицинского применения вакцину от COVID-19 AstraZeneca, которую производят в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Это вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которая производится в Италии и имеет торговое название AstraZeneca", - говорится в сообщении.

Известно, что вакцину AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС, Индия и Канада.

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В Минздраве уточнили, что в Украине действует закон, упрощающий процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращающий ее до пяти дней.

Как отмечается, до конца недели в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину прибудет 705 600 доз вакцины AstraZeneca. Препарат будут использовать для проведения вакцинации второй дозой тех, у кого уже прошел интервал 12 недель после первой прививки.

Речь идет о медиках и работниках учреждений здравоохранения, участниках ООС, социальных работниках, священнослужителях, сотрудниках МВД, СБУ, людях в возрасте 65+. В то же время вторую дозу вакцины гарантированно получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами или общественные деятели.

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Сейчас в Украине уже делают прививку вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови и вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Республике Корея (SK Bioscience Co. Ltd).

"Все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, идентичны по составу и технологиям изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми", - отметили в Минздраве.

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Напомним, накануне стало известно, что государственное предприятие "Медицинские закупки" подало иск о взыскании средств с компании "Лекхим" из-за срыва сроков поставки вакцины от коронавируса CoronaVac.