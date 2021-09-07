В Украине зарегистрировали первые коллекторские компании

Национальный банк Украины rp.gov.ua

Сейчас пять компаний приобрели статус коллекторских

Национальный банк Украины зарегистрировал пять первых коллекторских компаний. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Первые юридические лица прошли процедуру регистрации в Национальном банке Украины и получили статус коллекторских компаний", - говорится в публикации.

Речь идет о компаниях:

ООО "Компания Аксилиум";

ООО "Інфидис";

ООО "Финтех-Коллект";

ООО "Служба исполнения взыскания";

ООО "Украинское коллекторское агентство".

Отмечается, что такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 3 сентября.

Как известно, в Украине в 2021 году впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финансовых учреждений во время урегулирования просроченной задолженности по потребительским кредитам. Чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждение должно пройти регистрацию в НБУ.

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Напомним, ранее Национальный банк установил тариф в размере 24 тыс. грн для компаний, которые не являются финансовыми учреждениями и подают заявление для регистрации в качестве коллекторской компании. Решение о пересмотре тарифов начало действовать с 14 июля.