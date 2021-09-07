В Украине зарегистрировали первые коллекторские компании
Сейчас пять компаний приобрели статус коллекторских
Национальный банк Украины зарегистрировал пять первых коллекторских компаний. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Первые юридические лица прошли процедуру регистрации в Национальном банке Украины и получили статус коллекторских компаний", - говорится в публикации.
Речь идет о компаниях:
- ООО "Компания Аксилиум";
- ООО "Інфидис";
- ООО "Финтех-Коллект";
- ООО "Служба исполнения взыскания";
- ООО "Украинское коллекторское агентство".
Отмечается, что такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 3 сентября.
Как известно, в Украине в 2021 году впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финансовых учреждений во время урегулирования просроченной задолженности по потребительским кредитам. Чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждение должно пройти регистрацию в НБУ.
Напомним, ранее Национальный банк установил тариф в размере 24 тыс. грн для компаний, которые не являются финансовыми учреждениями и подают заявление для регистрации в качестве коллекторской компании. Решение о пересмотре тарифов начало действовать с 14 июля.