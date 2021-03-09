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В Украине зарегистрировали китайскую COVID-вакцину от компании Sinovac Biotech

Фото из открытых источников

Первая поставка предусматривает партию размером 700 тыс. доз

В Украине зарегистрировали еще одну вакцину от COVID-19 - китайский препарат CoronaVac, производимый компанией Sinovac Biotech Ltd. Об этом сообщает Reuters

Как отмечается, фармацевтическая компания "Лекхим" является одним из партнеров Sinovac и официальным поставщиком CoronaVac в Украину. 

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Она имеет договоренность с производителем о поставке 5 млн доз вакцины в Украину, в том числе 1,9 млн доз по схеме государственных закупок. Первые 700 тыс. доз должны быть доставлены уже в марте.

В то же время известно, что Министерство здравоохранения планирует оштрафовать "Лекхим", поскольку компания просрочила сроки доставки препарата. 

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Напомним, в конце 2020 года Украина подписала контракт с китайским производителем вакцин компанией Sinovac Biotech. 

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что первая партия вакцины от Sinovac Biotech составит 700 тысяч доз и будет поставлена в Украину в течение 30 дней после ее официальной регистрации. Ее получат бесплатно врачи и люди в группе риска. 

 

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