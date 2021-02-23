В Украине зарегистрировали COVID-вакцину Oxford / AstraZeneca, - МОЗ

Фото из открытых источников

Препарат должен сегодня прибыть в Украину

В понедельник, 22 февраля, Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"Вакцина, Oxford/AstraZeneca, что производится на мощностях Serum Institute (Индия) имеет локальную (торговую) название CoviShield. Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована", - говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что Oxford/AstraZeneca (Covishield) подали на регистрацию в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения 15 февраля. В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти рабочих дней.

Новости по теме: ЮАР хочет вернуть производителю 1 млн доз вакцины AstraZeneca

Как отмечается, Украина получила информацию от COVAX о поставках от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в І–II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Также государство заключило дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, которые разработаны с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

Новости по теме: Мобильные бригады тренируют перед стартом прививок вакцинами Pfizer и AstraZeneca

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает вакцину CoviShield одной из лучших вакцин на рынке.

К слову, вакцина CoviShield - это версия британской AstraZeneca для бедных стран и именно ее везут в Украину.

При этом следует отметить, что Украина является единственной европейской страной, которая закупила вакцину CoviShield в Индии. При этом Бутан, Бангладеш, Мальдивы, Сейшельские острова, Мьянма и Непал получили этот препарат бесплатно.

Средняя эффективность CoviShield составляет 70%.