В Украине зарегистрировали 745 новых COVID-случаев: Где больше всего больных

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев

В Украине по состоянию на 24 июля зафиксировано 745 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, среди заболевших за минувшие сутки 51 ребенок и 20 медработников.

Также за прошедшие сутки было госпитализировано – 395 человек; летальных случаев – 24; выздоровели – 394 человека; сделано тестирований за сутки – 39 142 (в частности методом ПЦР – 18 581, методом ИФА – 7 326); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13 235.

За все время пандемии в Украине: заболевших – 2 248 164 человека; выздоровели – 2 184 036 человек; летальных случаев – 52 835; проведено ПЦР-тестов – 11 258 394.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.

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Напомним, на днях в Александровской больнице Киева первичным тестированием обнаружили 6 случаев COVID-19 штамма "Дельта". До этого в стране было подтверждено лишь четыре случая заболевания этим видом недуга.