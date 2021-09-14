В Украине заработают камеры для контроля за соблюдением карантина, - Кузин

Специальные камеры будут установлены в торговых центрах на уровне областей

В Украине усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений благодаря установленным в торговых центрах камерам для мониторинга. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью " Ліга.net ".

"В случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут довольно частые визиты в области, в отдельные учреждения, чтобы мы объясняли или на месте убеждались в том, что нормы работают эффективно. Будем проводить выездные заседания комиссии ТЭБ и ЧС на уровне областей.

Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, соблюдают ли социальную дистанцию", - рассказал он.

Напомним, Игорь Кузин также рассказал, что вероятнее всего, на этой неделе Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций примет решение о переводе Украины в желтую зону карантина, которое должно вступить в силу через 7 дней.