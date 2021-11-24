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В Украине заработают еще 10 камер фиксации нарушений ПДД: Перечень адресов

Патрульная полиция Украины

Новые приборы разместили в Запорожье, Львове, Тернополе, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областях

В Украине установили еще 10 камер автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, новые камеры заработают с 26 ноября.

Новые приборы расположили следующим образом:

  • Запорожье:
    - ул. Немировича-Данченко, 73 - направление прибора ул. Лермонтова.

  • Львов:
    - проспект Святого Иоанна Павла II, 35 - направление прибора проспект Червоной Калины;
    - ул. Княгини Ольги, 100 - направление прибора ул. Владимира Великого.

  • Тернополь:
    - проспект Степана Бандеры, 90 - направление прибора ул. Евгения Коновальца.

  • Донецкая область:
    - на 36 км +492 автодороги Н-20 - направление г. Константиновка.

  • Николаевская область:
    - на 139 км +684 автодороги М-14 - направление прибора - село Константиновка;
    - на 200 км +036 автодороги Н-24  - направление прибора - город Николаев.

  • Ровенская область:
    - на 394 км +318 автодороги М-06 - направление прибора - города Львов;
    - на 328 км +826 автодороги М-06 - направление прибора - город Киев.

  • Харьковская область:
    - на 49 км +934 автодороги Р-46 - направление прибора - ул. Шевченко город Богодухов.

В ведомстве добавили, что после запуска этих камер в Украине автоматически будут фиксировать нарушения ПДД 246 комплексов в 24 городах и 15 областях.

Новости по теме: В четырех областях заработают еще 17 камер автофиксации. Адреса

Ранее сообщалось, что на дорогах Украины с 3 ноября заработали еще 18 комплексов автоматической фото - и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Новые камеры появились на дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого и Запорожской области.

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