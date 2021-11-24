В Украине заработают еще 10 камер фиксации нарушений ПДД: Перечень адресов

Новые приборы разместили в Запорожье, Львове, Тернополе, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областях

В Украине установили еще 10 камер автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел .

Запорожье:

- ул. Немировича-Данченко, 73 - направление прибора ул. Лермонтова.





- ул. Немировича-Данченко, 73 - направление прибора ул. Лермонтова. Львов:

- проспект Святого Иоанна Павла II, 35 - направление прибора проспект Червоной Калины;

- ул. Княгини Ольги, 100 - направление прибора ул. Владимира Великого.





- проспект Святого Иоанна Павла II, 35 - направление прибора проспект Червоной Калины; - ул. Княгини Ольги, 100 - направление прибора ул. Владимира Великого. Тернополь:

- проспект Степана Бандеры, 90 - направление прибора ул. Евгения Коновальца.





- проспект Степана Бандеры, 90 - направление прибора ул. Евгения Коновальца. Донецкая область:

- на 36 км +492 автодороги Н-20 - направление г. Константиновка.





- на 36 км +492 автодороги Н-20 - направление г. Константиновка. Николаевская область:

- на 139 км +684 автодороги М-14 - направление прибора - село Константиновка;

- на 200 км +036 автодороги Н-24 - направление прибора - город Николаев.





- на 139 км +684 автодороги М-14 - направление прибора - село Константиновка; - на 200 км +036 автодороги Н-24 - направление прибора - город Николаев. Ровенская область:

- на 394 км +318 автодороги М-06 - направление прибора - города Львов;

- на 328 км +826 автодороги М-06 - направление прибора - город Киев.





- на 394 км +318 автодороги М-06 - направление прибора - города Львов; - на 328 км +826 автодороги М-06 - направление прибора - город Киев. Харьковская область:

- на 49 км +934 автодороги Р-46 - направление прибора - ул. Шевченко город Богодухов.

В ведомстве добавили, что после запуска этих камер в Украине автоматически будут фиксировать нарушения ПДД 246 комплексов в 24 городах и 15 областях.

Новости по теме: В четырех областях заработают еще 17 камер автофиксации. Адреса

Ранее сообщалось, что на дорогах Украины с 3 ноября заработали еще 18 комплексов автоматической фото - и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Новые камеры появились на дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого и Запорожской области.