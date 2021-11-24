В Украине заработают еще 10 камер фиксации нарушений ПДД: Перечень адресов
Новые приборы разместили в Запорожье, Львове, Тернополе, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областях
В Украине установили еще 10 камер автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Согласно сообщению, новые камеры заработают с 26 ноября.
Новые приборы расположили следующим образом:
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Запорожье:
- ул. Немировича-Данченко, 73 - направление прибора ул. Лермонтова.
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Львов:
- проспект Святого Иоанна Павла II, 35 - направление прибора проспект Червоной Калины;
- ул. Княгини Ольги, 100 - направление прибора ул. Владимира Великого.
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Тернополь:
- проспект Степана Бандеры, 90 - направление прибора ул. Евгения Коновальца.
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Донецкая область:
- на 36 км +492 автодороги Н-20 - направление г. Константиновка.
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Николаевская область:
- на 139 км +684 автодороги М-14 - направление прибора - село Константиновка;
- на 200 км +036 автодороги Н-24 - направление прибора - город Николаев.
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Ровенская область:
- на 394 км +318 автодороги М-06 - направление прибора - города Львов;
- на 328 км +826 автодороги М-06 - направление прибора - город Киев.
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Харьковская область:
- на 49 км +934 автодороги Р-46 - направление прибора - ул. Шевченко город Богодухов.
В ведомстве добавили, что после запуска этих камер в Украине автоматически будут фиксировать нарушения ПДД 246 комплексов в 24 городах и 15 областях.
Ранее сообщалось, что на дорогах Украины с 3 ноября заработали еще 18 комплексов автоматической фото - и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Новые камеры появились на дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого и Запорожской области.