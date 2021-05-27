В Украине заработал обновленный сервис для онлайн-регистрации субсидий

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Система начала работу 25 апреля

В Украине возобновил работу сервис для подачи документов на назначение жилищной субсидии в онлайн-режиме. Об этом говорится на странице Министерства социальной политики в Facebook.

"В связи с изменениями в Программе жилищных субсидий и утверждением новых форм заявления и декларации для оформления жилищной субсидии информируем о возобновлении работы электронного сервиса для подачи документов на назначение жилищной субсидии в онлайн-режиме", – говорится в сообщении.

Уточняется, что доработанное программное обеспечение электронного сервиса "Система предварительной регистрации документов для назначения жилищной субсидии" начало свою работу в штатном режиме с 25 мая этого года.

Сейчас обратиться за оформлением жилищной субсидии можно через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты) и ЦПАУ; непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов; заполненные бланки можно отправить по почте на адрес органа социальной защиты населения; через электронный сервис, который размещен на официальном сайте Минсоцполитики в разделе "Е-сервисы" – "Жилищные субсидии".

В Минсоцполитики напоминают, что в соответствии с принятым Кабинетом Министров решением, назначение жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, получавшим субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, проводится без обращений граждан (автоматически, путем самостоятельного получения информации органами социальной защиты населения из соответствующих реестров и органов), кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия предоставлялась в денежной безналичной форме, была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений; внутренне перемещенные лица и тому подобное), а также – была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, не проживающих по месту регистрации (детей, внуков, других зарегистрированных лиц, по адресу назначения субсидии не проживающих).

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины внес изменения в принятые в апреле этого года правила получения жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Министр социальной политики Марина Лазебная на заседании правительства обнародовала уточнения, которые правительство внесло в постановление о новых правилах назначения субсидий.