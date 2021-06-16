В Украине заработает реестр квалификаций: Что это значит

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Реестр квалификаций запустили в Beta-версии в конце 2020 года

Кабмин принял постановление "Об утверждении Положения о Реестре квалификаций", разработанное Национальным агентством квалификаций. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"В Украине заработает электронный ресурс, который станет информационной платформой для будущих квалификационных центров, которые будут присваивать квалификации на базе самообразования", - говорится в сообщении.

Также реестр позволит работодателям в открытом доступе проверять достоверность документов о наличии квалификации работников.

Предполагается, что квалификационные центры будут осуществлять оценивание результатов обучения, которые лицо получило путем неформального обучения или информального образования, будут присваивать профессиональные квалификации и признавать профессиональные квалификации, полученные в других странах.

Как отмечается, на первом этапе реестр будет содержать информацию об аккредитованных квалификационных центрах, документы, подтверждающие присвоение квалификации конкретному человеку, перечень профессиональных стандартов, заявки на их разработку, сведения об экспертах по аккредитации квалификационных центров и информацию о квалификации.

В Национальном агентстве квалификаций уточняют, что Реестр квалификаций станет главной информационной платформой для квалификационных центров.

Напомним, ранее в Украине возобновил работу сервис для представления документов на назначение жилищной субсидии в онлайн-режиме.