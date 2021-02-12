В Украине запустят мониторинг трудоустройства выпускников: Как это будет работать

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Запустить мониторинг планируют в 2021 году

В Украине запустят электронный мониторинг трудоустройства выпускников высших учебных заведений. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в интервью "Радио НВ".

Отмечается, что запустить мониторинг планируют уже в текущем году. "Я надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на мониторинг трудоустройства выпускников", – высказался чиновник.

По словам министра, сначала система будет отображать только данные о трудоустройстве, однако впоследствии планируется ввести возможность получать данные о трудоустройстве выпускников по специальности.

Сейчас же с Пенсионным фондом согласовывают интеграцию базы фонда с Единой государственной базой по вопросам образования.

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Напомним, в 2019 году тогдашняя министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что в Украине появится система мониторинга трудоустройство выпускников профтехов и вузов. Предполагалось, что система даст возможность отслеживать карьерный рост выпускников и анализировать перспективы, которые предоставляет университет или профтех.