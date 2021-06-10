В Украине запускают е-больничный: Что это значит для медиков и пациентов

Министерство социальной политики

В Минцифры заявляют, что е-больничный позволит бороться с поддельными бумажными больничными

В Украине стартовал запуск электронных больничных, в Минцифры и Минздраве объяснили, что изменится для пациентов и врачей. Об этом сообщает "Укринформ".

Как отметил на брифинге вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сейчас электронный больничный – это наиболее популярная медицинская справка, которая есть в стране, и она имеет ряд преимуществ.

"Прежде всего для врачей – это меньше заполнение документов, вообще ничего не нужно заполнять на бумаге. Удобство для пациента – не нужно вспоминать полное название компании, где работаешь, или адрес, все автоматически попадает в систему. Нет дублирования походов в больницу, можно прийти только раз. Очень важно – если болезнь протекает в соответствии с планом лечения, не нужно еще раз приходить в больницу, чтобы закрыть больничный, он закрывается автоматически. Во время пандемии это очень важно, поскольку человек после болезни не контактирует с другими гражданами, которые пришли в больницу" – рассказал Федоров.

Он также уточнил, что работодатели и бизнес в автоматическом режиме получают информацию, кто из сотрудников находится на больничном и, соответственно, освобождаются от необходимости аккумулировать у себя бумажные больничные и передавать их в Пенсионный фонд.

Еще одним важным моментом является то, что ни Пенсионный фонд, ни работодатель при формировании электронного больничного не получают информацию о заболевании гражданина.

По словам главы Минцифры, электронные больничные позволят уберечь от ситуаций, когда граждане предоставляют поддельные бумажные больничные.

Теперь можно будет отследить, насколько эффективными являются больничные выплаты, ведь ежегодно около 5,5 млн украинцев получают 18 млрд грн таких выплат.

В то же время на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что до сентября продлится переходный период, то есть врачи смогут формировать как электронный больничный, так и работать с бумажными листами нетрудоспособности.

В медучреждениях, которые уже сейчас перейдут на электронные больничные, будут закрывать бумажные больничные, открытые до запуска электронных, в обычном режиме.

После получения информации от медицинской системы по формированию медицинского заключения Пенсионный фонд формирует электронный больничный, и его в первый день могут увидеть как работодатель, так и застрахованное лицо.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в сентябре произойдет полный переход на электронную систему формирования выводов о нетрудоспособности.