В Украине запрещено отключать свет за долги в красной зоне карантина, - НКРЭКУ

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В случае отключения потребителя от энергоснабжения до установления красной зоны, то возобновить предоставление услуги можно будет после оплаты задолженности

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, напоминает, что в красной зоне карантина запрещено отключать бытовым потребителям электроэнергию за задолженность. Об этом говорится на сайте НКРЭКУ.

Отмечается, что 20 августа вступил в силу закон о внесении изменений в законодательство по упрощению присоединения к электросетям. В частности, в этот документ включена норма, согласно которой на территории регионов Украины, на которых установлен красный уровень епиднопасности распространение COVID-19, на период действия такого уровня и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается прекращение/приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

"Учитывая указанное, электропоставщикам (поставщикам универсальных услуг) и операторам систем распределения запрещается прекращать поставки (распределение) электрической энергии бытовым потребителям, электроустановки которых расположены на территории регионов (областей, г. Киев, г. Севастополя), на которых установлен красный уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни (COVID-19), за неуплату или неполную оплату потребленной электрической энергии этими потребителями в период действия на соответствующей территории красного уровня эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни (COVID-19) и в течение 30 дней со дня его отмены", - говорится в публикации.

Как добавляют, если потребитель был отключен от энергоснабжения до установления красной зоны на соответствующей территории, то возобновить предоставление услуги можно будет лишь после устранения потребителем допущенного нарушения (в частности оплаты задолженности).

Напомним, ранее Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, увеличила максимальные предельные цены на оптовом рынке электрической энергии "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.