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В Украине заканчивается льготный период для владельцев евроблях: к чему готовиться

Фото из открытых источников

За нарушение сроков ввоза грозит штраф в 170 тысяч грн

Время льготной растаможки евроблях в Украине подходит к концу. Воспользоваться упрощенной процедурой можно до 10 ноября, а участникам боевых действий, которые находятся на территории ООС более 90 дней со дня вступления в силу законов (с 15 мая 2021 года) - до 8 февраля 2022-го, говорится в материале "РБК-Украина".

Следовательно, льготным растаможиванием до 10 ноября можно будет воспользоваться на:

  • легковые авто (кроме ТС специального назначения для перемещения по снегу; оборудованных электродвигателем);
  • авто для перевозки грузов общей массой до 3,5 тонн);
  • транспортные средства, которые по состоянию на 31.12.2020 находились в Украине в таможенном режиме временного ввоза или транзита;
  • были в использовании и с года выпуска которых прошло более пяти лет;
  • не более одной единицы на каждую товарную позицию (одно легковое авто, одно грузовое массой не более 3,5 тонн).

В то же время невозможно растаможить авто:

  • заехали в Украину в 2021 году;
  • заехали из России;
  • с евростандартом Евро-0 и Евро-1 (до 1995 года выпуска);
  • с гибридными двигателями;
  • грузовые авто весом 3,5 тонн и более.

За нарушение сроков ввоза грозит штраф в 170 тысяч грн.

Владельца євроблях после 10 ноября полиция сможет оштрафовать на 8500 грн. Затем полиция передаст данные на таможню, где впоследствии и составят постановление за превышение срока ввоза авто - штраф 170 тыс. грн.

Новости по теме: Растаможка "евроблях" в Украине онлайн: Что предусматривает инициатива и как узаконить авто

Ранее сообщалось, что Кабинет министров предлагает направить в специальный фонд госбюджета 1,4 млрд гривен налогов от растаможки"евроблях" на борьбу с COVID-19, а также проведение вакцинации.

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