В Украине зафиксировано более тысячи новых СOVID-случаев, но выздоровлений больше

Anadolu Agency

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев

За сутки 6 августа в Украине зафиксировано 1054 новых случаев COVID-19, госпитализированы 534 лица, 20 больных умерли, выздоровел – 1 393 человека. Об этом сообщает прессслужба МОЗ.

Как уточняется, среди новых больных-72 ребенка и 13 медработников.

За сутки протестировано: методом ПЦР-22 273 человека, методом ИФА – 9 628 человек, экспресс-тестами – 14 940 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.

За все время пандемии в Украине официально заболело – 2 258 532 лица; выздоровел – 2 190 686 человек; летальных случаев – 53 085; проведено ПЦР-тестов – 11 509 815.

Напомним, на днях стало известно, что в городе Моршин Львовской области, где полностью вакцинировано 66% взрослого населения, с конца июня не обнаружили ни одного нового случае заражения COVID-19.