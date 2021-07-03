В Украине зафиксировано более 700 новых случаев COVID-заболеваний

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в столице

В Украине по состоянию на 3 июля зафиксировано 705 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 27 детей и 22 медработники, сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего за минувшие сутки было:

госпитализировано – 420 человек;

летальных исходов-36;

выздоровело - 1 072 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 43 004 (в частности методом ПЦР-19 945, методом ИФА-7 962);

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15 097.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 237 202 человека;

выздоровело - 2 170 656 человек;

летальных исходов - 52 460;

проведено ПЦР-тестирований - 10 900 947.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что по худшим прогнозам осенью заболеваемость коронавирусом COVID-19 может вырасти на 30-40%. Предполагается, что рост будет связан со штаммом Delta, который чаще поражает подростков.