В Украине зафиксировано 507 новых случаев коронавируса, госпитализированы 364 человека

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Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие сутки в г. Киеве

За сутки 9 июля в Украине зафиксировано 507 новых случаев COVID-19, госпитализированы 364 лица, 20 больных умерли и 809 выздоровели. Об этом сообщает Минздрав

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.

Среди новых больных - 41 ребенок и 33 медработника.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 18 520 человек, методом ИФА – 8 452 человека, экспресс-тестами – 13 225 человек.

За все время пандемии в Украине официально заболело – 2 240 753 лица; выздоровел – 2 176 919 человек; летальных случаев – 52 592; проведено ПЦР-тестов – 11 020 262.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщал, что каждый третий житель Украины имеет антитела к коронавирусу.