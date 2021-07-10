live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине зафиксировано 507 новых случаев коронавируса, госпитализированы 364 человека

Фото из открытых источников

Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие сутки в г. Киеве

За сутки 9 июля в Украине зафиксировано 507 новых случаев COVID-19, госпитализированы 364 лица, 20 больных умерли и 809 выздоровели. Об этом сообщает Минздрав

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях. 

Среди новых больных - 41 ребенок и 33 медработника.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 18 520 человек, методом ИФА – 8 452 человека, экспресс-тестами – 13 225 человек.

За все время пандемии в Украине официально заболело – 2 240 753 лица; выздоровел – 2 176 919 человек; летальных случаев – 52 592; проведено ПЦР-тестов – 11 020 262.

Новости по теме: Израиль ужесточает правила въезда из-за роста случаев COVID-19

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщал, что каждый третий житель Украины имеет антитела к коронавирусу.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Ситуация с COVID-19 в Украине может ухудшиться в конце июля, - эксперты За сутки в Украине обнаружили 377 случаев COVID-19 В Украине зафиксировано более 700 новых случаев COVID-заболеваний В Украине могут добавить третью дозу к вакцинации от COVID-19, - Минздрав

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект