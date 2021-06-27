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В Украине зафиксировано 450 новых случаев COVID-19: Киев остается в лидерах

Фото из открытых источников

В столице подтвердили 135 новых случаев заболевания

За сутки 26 июня 2021 года в Украине зафиксировано 450 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 28, медработников – 6). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
 
Как отмечается, за минувшие сутки было:
 
◾ госпитализировано – 529 человек;
◾ летальных исходов-17;
◾ выздоровело - 1 097 человек;
За сутки протестировано:
◾ методом ПЦР-13 926 человек,
◾ методом ИФА - 2 966 человек,
◾ экспресс-тестами - 8 936 человек.
 
За все время пандемии в Украине:
 
◾ заболело - 2 233 996 человек;
◾ выздоровело - 2 163 069 человек;
◾ летальных исходов - 52 286;
◾ проведено ПЦР-тестирований - 10 794 794.
 
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.

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Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что штамм коронавирус "Дельта", который был впервые найден в Индии и который считается более заразным, зафиксирован в Украине у двух человек.

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