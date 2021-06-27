В Украине зафиксировано 450 новых случаев COVID-19: Киев остается в лидерах

В столице подтвердили 135 новых случаев заболевания

За сутки 26 июня 2021 года в Украине зафиксировано 450 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 28, медработников – 6). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, за минувшие сутки было: