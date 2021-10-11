В Украине зафиксировали рекордное количество вызовов скорой помощи

Такая волна вызовов в первую очередь связана с новой волной COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 10 октября, было совершено рекордное количество вызовов скорой помощи - более 44 тысяч звонков. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

Отмечается, что на этот же период пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и соответственно госпитализаций пациентов.

Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, такая волна вызовов в первую очередь связана с новой волной COVID-19.

Он пояснил, что основаниями, в частности, для вызова "скорой" являются:

боль в грудной клетке;

одышка в состоянии покоя или любые признаки дыхательной недостаточности;

сатурация менее 92%;

нарушение сознания;

другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии.

В ведомстве подчеркнули, что высокая температура тела (более 38°) не является основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации.

Однако, если вместе с температурой есть любой из вышеуказанных симптомов, стоит вызвать "скорую".

Напомним, ранее во Львове возле приемного отделения Клинической больницы скорой медицинской помощи выстроилась очередь из автомобилей скорой помощи, которые привозят больных с коронавирусом СOVID-19. По состоянию на утро 5 октября в стационаре было уже 409 подтвержденных случаев.