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В Украине зафиксировали рекордное количество вызовов скорой помощи

Скорая медицинская помощь Фото из открытых источников

Такая волна вызовов в первую очередь связана с новой волной COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 10 октября, было совершено рекордное количество вызовов скорой помощи - более 44 тысяч звонков. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

Отмечается, что на этот же период пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и соответственно госпитализаций пациентов.

Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, такая волна вызовов в первую очередь связана с новой волной COVID-19.

Он пояснил, что основаниями, в частности, для вызова "скорой" являются:

  • боль в грудной клетке;
  • одышка в состоянии покоя или любые признаки дыхательной недостаточности;
  • сатурация менее 92%;
  • нарушение сознания;
  • другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии.

В ведомстве подчеркнули, что высокая температура тела (более 38°) не является основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации.

Однако, если вместе с температурой есть любой из вышеуказанных симптомов, стоит вызвать "скорую".

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Напомним, ранее во Львове возле приемного отделения Клинической больницы скорой медицинской помощи выстроилась очередь из автомобилей скорой помощи, которые привозят больных с коронавирусом СOVID-19. По состоянию на утро 5 октября в стационаре было уже 409 подтвержденных случаев.

 

 

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