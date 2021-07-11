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В Украине зафиксировали 290 новых заражений коронавирусом, умерли 5 больных

Иллюстративное фото

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве

За сутки 10 июля в Украине зафиксировали 290 новых случаев коронавирусной болезни, 5 зараженных умерли. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Всего накануне госпитализировали 374 человека, выздоровели 374 человека. Было сделано 25 356 тестов для выявления болезни.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.

Так, за все время пандемии в Украине заболело уже 2 241 043 человека, болезнь унесла жизни 52 597 украинцев.

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Напомним, 9 июля в Украине было зафиксировано 507 новых случаев COVID-19, госпитализированы 364 человека, 20 больных скончались и 809 выздоровели.

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщал, что каждый третий житель Украины имеет антитела к коронавирусу.

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