В Украине задержали иностранцев, которые поставляли поддельные доллары на территорию страны

Цена фальшивых купюр составляла от 50 до 60 процентов номинальной стоимости банкнот

В Украине задержали иностранцев, которые продавали на территории страны поддельные доллары. Об этом сообщает прессслужба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что выходцы из Азербайджана, Узбекистана, Турции и Грузии организовали схему ввоза поддельных денег в Украину вне таможенного контроля через оккупированную территорию АР Крым из Турции.

Они создали канал в мессенджере, в котором принимали заказы и переписывались с покупателями фальшивых купюр.

"Поддельные доллары доставляли через почтовые отделения и передавали во время личных встреч. Плату от покупателей получали на электронные кошельки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цена поддельных долларов составляла от 50 до 60 процентов номинальной стоимости банкнот.

"То есть за фальшивые 100 долларов участники группы получали 50-60 настоящих. В общем планировалась доставка и реализация в Украине около 1 миллиона поддельных долларов", - уточнили в прокуратуре.

Сообщается, что во время документирования преступной деятельности было проведено несколько оперативных закупок, в ходе которых правоохранители обнаружили 20,5 тыс поддельных долларов.

"Во время очередного сбыта 10 тысяч поддельных долларов США семерых участников преступной группы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас им сообщено о подозрении", - добавили в прокуратуре.

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Напомним, ранее на Киевщине разоблачили международную группу фальшивомонетчиков, которые подделали 25 тысяч долларов. Правонарушителям грозит лишение свободы сроком до 12 лет и конфискация имущества.