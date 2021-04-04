В Украине за вчера вакцинировано от коронавируса почти 4 тысячи человек

С начала вакцинальной кампании привито 290 566 граждан, двое из них получили две дозы

За минувшие сутки, 3 апреля, вакцину против коронавируса получили 3919 украинцев. Всего с начала вакцинальной кампании привито 290 566 граждан. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в своем Facebook .

"3 919 человек привиты против COVID-19 за сутки 3 апреля 2021 года в Украине. 290 566 человек привито от начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 290 564 лица, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 2 человека", - говорится в сообщении.

В частности, вчера лидерами по вакцинации стали: город Киев - 790 прививок, Харьковская (440) и Днепропетровская (290) области. В то же время, антилидерами стали Киевская и Херсонская области - там не сделали ни одной прививки.

Кроме того, по состоянию на 3 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 403 066 человек.

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Напомним, в Украине обнаружили спад новых случаев коронавируса после вчерашнего антирекорда, заболели еще 13 738 человек, умерли 258 человек и 4657 пациентов выздоровели. Больше всего новых заражений в Харьковской области - 1388.